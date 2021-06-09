Son dakika haberleri! Mısır Dışişleri ve Sulama bakanları, Sudanlı mevkidaşlarıyla Hedasi Barajı krizini görüştü
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Son dakika haberleri! Mısır Dışişleri ve Sulama bakanları, Sudanlı mevkidaşlarıyla Hedasi Barajı krizini görüştü

Son dakika haberleri! Mısır Dışişleri ve Sulama bakanları, Sudanlı mevkidaşlarıyla Hedasi Barajı krizini görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Sudanlı mevkidaşları Meryem Sadık el-Mehdi ve Yasir Abbas ile Etiyopya'nın Nil Nehri'ne inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Sudanlı mevkidaşları Meryem Sadık el-Mehdi ve Yasir Abbas ile Etiyopya'nın Nil Nehri'ne inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Mısırlı bakanlar, stratejik ilişkileri güçlendirmek, Hedasi Barajı başta olmak üzere ortak önem arz eden meseleleri ele almak üzere başkent Hartum'a geldi.

Sudanlı bakanlar, mevkidaşları Mehdi ve Abbas ile görüşmelerinin ardından Başbakan Abdullah Hamduk ve Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, son olarak martta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan'ı ziyaret etmişti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Şimdiye kadar yüzde 80'i tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan Hartum yönetimi, barajın 20 milyon vatandaşını tehdit ettiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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