Son dakika haberleri... Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Çinli mevkidaşı Yi ile ikili iş birliğini görüştü
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Son dakika haberleri... Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Çinli mevkidaşı Yi ile ikili iş birliğini görüştü

Son dakika haberleri... Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Çinli mevkidaşı Yi ile ikili iş birliğini görüştü
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile El-Alameyn kentinde bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'a gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile El-Alameyn kentinde bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Şukri, Çinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi konusunu değerlendirdikleri aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, görüşmede bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip bir dizi meselenin de ele alındığı kaydedildi.

Şukri, son olarak Çinli mevkidaşı ile 25 Haziran'da ikili ilişkileri ve iş birliği konularını ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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