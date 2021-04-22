Son dakika haberleri! Mısır'da onlarca İhvan üyesinin serbest bırakılma kararı alındığı belirtildi
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Son dakika haberleri! Mısır'da onlarca İhvan üyesinin serbest bırakılma kararı alındığı belirtildi

Son dakika haberleri! Mısır'da onlarca İhvan üyesinin serbest bırakılma kararı alındığı belirtildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Mısır yargısının, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde, onlarca Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) üyesi tutuklunun serbest bırakılması kararı aldığı bildirildi.

Mısır yargısının, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde, onlarca Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) üyesi tutuklunun serbest bırakılması kararı aldığı bildirildi.

Mısır'daki İhvan üyelerinden adını vermek istemeyen güvenilir kaynaklardan verilen bilgide, söz konusu tutukluların henüz serbest bırakılmadığı ancak yeniden başka davalardan dolayı tutukluluğun devamı yönünde ikinci bir kararın alınabileceği ya da tamamen serbest bırakılabileceği, durumun ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.

Konuyla ilgili Mısır resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Salı günü, Mısır İçişleri Bakanlığı, ramazan ayı münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı affıyla bin 686 mahkumun serbest bırakıldığını duyurmuştu. Açıklamada, serbest bırakılanların isimlerine yer verilmezken, bunların siyasi tutuklu olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mısır yönetimi, ülkedeki askeri darbenin ardından Aralık 2013'te İhvan'ı yasaklı ve terörist örgüt olarak ilan etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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