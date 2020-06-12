Son dakika haberleri | Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1422'ye yükseldi
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Son dakika haberleri | Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1422'ye yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 1422'ye yükselirken, vaka sayısı 41 bin 303'e çıktı.

Son dakika haberleri | Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1422'ye yükseldi
12.06.2020 23:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:14

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 1422'ye yükselirken, vaka sayısı 41 bin 303'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1577 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1422'ye, vaka sayısının da 41 bin 303'e çıktığı aktarılan açıklamada, 417 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 11 bin 108'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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