Son dakika haberleri... Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu
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Son dakika haberleri... Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu

Son dakika haberi... Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 34 kişi daha yaşamını yitirdi.

Son dakika haberleri... Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu
09.06.2020 02:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 02:34

Mısır'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 34 kişi daha yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 34 kişinin daha hayatını kaybettiği, can kaybının 1271'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede 1365 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 35 bin 444'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 375 olduğu bildirildi.

Açıklamada, en fazla vakanın Kahire, Giza ve El-Kalyubiye'de, en az vakanın ise Kızıldeniz, Matruh ve Güney Sina kentlerinde görüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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