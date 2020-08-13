Son dakika haberleri: Mısır'da İsam el-Aryan cezaevinde hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-Aryan Kahire'deki Akrab hapishanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.
13.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:51
Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-Aryan Kahire'deki Akrab hapishanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.
Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden 66 yaşındaki İsam el-Aryan Kahire'deki Akrab hapishanesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi. Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Başkan Yardımcısı görevi yapan Aryan, 2013'teki darbenin ardından gözaltına alınmıştı. - KAHİRE
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Kaynak: İHA