Son dakika haberleri... Mısır'da Çin aşısının uygulanmasına gelecek saatlerde başlanacak
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Son dakika haberleri... Mısır'da Çin aşısının uygulanmasına gelecek saatlerde başlanacak

11.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:50
Son dakika haberleri... Mısır'da Çin aşısının uygulanmasına gelecek saatlerde başlanacak

Son dakika gündem haberi: Mısır'da Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının riskli gruplara uygulanmasının gelecek saatlerde başlayacağı duyuruldu.

Mısır'da Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının riskli gruplara uygulanmasının gelecek saatlerde başlayacağı duyuruldu.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamasına göre, dün Mısır'a ulaşan Çin aşısı, gelecek saatlerde öncelikli sırada yer alan riskli gruplara ücretsiz olarak yapılacak.

Çinli "Sinopharm" firmasının ürettiği aşının ilk sevkiyatı, Mısır'a Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) getirildi.

Bakanlık, söz konusu aşının salgını önlemede yüzde 86, virüse karşı antikor üretmede yüzde 99, orta ve ağır vaka seviyesine ulaşmayı engellemede yüzde 100 etkili olduğunu bildirdi.

Aşının dağıtımında önceliğin sağlık personelleri, karantina altındakiler, göğüs ve ateş hastalıkları hastanelerine, tümörlü ve böbrek yetmezliği hastalarına 21 gün arayla iki doz halinde uygulanacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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