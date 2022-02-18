Son dakika haberleri! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Tunuslu mevkidaşı Said'in "olağanüstü kararlarına" destek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Brüksel ziyareti kapsamında bir araya geldiği Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in ülkesinde "istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik aldığı kararları" desteklediğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret eden Sisi'nin, Tunuslu mevkidaşı Said ile bir araya geldiği belirtildi.

İki ülke arasında köklü ilişkilerin olduğu ifade edilen açıklamada Sisi'nin, Tunus Cumhurbaşkanı Said tarafından "ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması, Tunus halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla alınan kararları" desteklediği bilgisine yer verildi.

Sisi'nin ayrıca, Tunus ile mevcut ikili iş birliğinin artırılması yönündeki arzusunu da dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak öneme sahip bölgesel meselelerin de ele alındığı aktarıldı.

Öte yandan Tunus Cumhurbaşkanı Said de ülkesinin Mısır ile resmi ve halk düzeyinde mevcut yakın ilişkilerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 15 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'e gitmişti.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.