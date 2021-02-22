Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı McKenzie ile askeri ve güvenlik iş birliği konularını görüştü
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Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı McKenzie ile askeri ve güvenlik iş birliği konularını görüştü

22.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:24
Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, CENTCOM Komutanı McKenzie ile askeri ve güvenlik iş birliği konularını görüştü

Son dakika gündem haberi... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Komutanı Korgeneral Kenneth F. McKenzie'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Komutanı Korgeneral Kenneth F. McKenzie'yi kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başkent Kahire'deki görüşmede, terörle mücadele kapsamında iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin geliştirilmesinin ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, ortak askeri tatbikatların düzenlenmesi ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

ABD'nin "dost ülke" olarak nitelendiği açıklamada, Orta Doğu, Afrika Kıtası ve Doğu Akdeniz bölgelerinde ortak meselelerde ikili istişarelerin ve koordinasyonun sürdürülmesine karar verildiği belirtildi.

Öte yandan Sisi'nin, McKenzie'nin Kahire ziyaretini memnuniyetle karşıladığı ve ABD-Mısır arasındaki stratejik ilişki, ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırım konularının da masaya yatırıldığı duyuruldu.

McKenzie de görüşmeyi, "ABD-Mısır arasındaki askeri ilişkiler çerçevesinde bölgesel meseleler ve terörle mücadele kapsamında içinde bulunduğumuz koordinasyon devam edecektir." şeklinde değerlendirdi.

McKenzie, 10 Şubat'ta Kahire ziyaretini gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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