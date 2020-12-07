Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
07.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:10
Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı