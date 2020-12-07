Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da

Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.