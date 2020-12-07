Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
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Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da

07.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:10

Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da
Son dakika haberleri: Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Fransa'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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