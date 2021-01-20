Son dakika haberleri | Mısır Bankası, Avrupa Yatırım Bankasıyla 425 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladı

Son dakika haberi... Mısır'ın en büyük kamu bankası olan Mısır Bankası, Avrupa Yatırım Bankasıyla 425 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Mısır'ın en büyük kamu bankası olan Mısır Bankası, Avrupa Yatırım Bankasıyla 425 milyon avroluk kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Bankanın Mısri el-Yevm gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, anlaşmanın telekonferans aracılığıyla Mısır Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akif el-Mağribi ve Avrupa Yatırım Bankası Avrupa Birliği (AB) Komşu Ülkeleri Direktörü Flavia Palanza tarafından imzalandığı kaydedildi.

Bu kredinin 750 milyon avroluk daha geniş bir kredinin ilk dilimini temsil ettiği aktarılan açıklamada, 2022'nin başında 300 milyon avromuk ikinci bir kredi anlaşması imzalanacağı ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, kredinin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin koronavirüs ile mücadelelerine yardımcı olmak için gerekli finansmanı sağlamada kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci