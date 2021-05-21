Son dakika haberleri: Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi
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Son dakika haberleri: Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi

Son dakika haberleri: Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada dosya bilirkişiye gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle tedavi edilirken hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada, dosya kusurların tespiti için bilirkişiye gönderdi.

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle tedavi edilirken hayatını kaybeden 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkin davada, dosya kusurların tespiti için bilirkişiye gönderdi.

Akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği şikayetleri nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğum bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden 6 aylık Miray Türkkan'ın ölümüne ilişkin sanıklar Nurettin Onur K. ile Elvis K.'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 18'inci duruşmada Miray bebeğin annesi Nurcan Türkan, babası Şahin Türkan ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler avukatı Semih Gündoğdu, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Elvis K.'nın avukatı Ali Rıza Dizdar ise savunmasında, "Müvekkilime ilacı kullanmasını söyleyen diğer sanık bir profesördür. Astın üstünün talimatını yerine getirmemesi bir suçtur. Bu nedenle Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, alanında uzman bilirkişi heyeti oluşturularak eylemin kusur yönünden incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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