Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede

Son dakika gündem haberi... OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kavga ettiği eşinin yeğeni Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak öldüren Fevzi A. (59), adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kavga ettiği eşinin yeğeni Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak öldüren Fevzi A. (59), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi A. ile eşinin yeğeni Güney Koç arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi A., tabancasını çekip Koç'u başından vurdu. Ağır yaralanan Koç, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Ancak Güney Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Fevzi A., polis ekiplerine teslim oldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Fevzi A., adliyeye sevk edildi. 


Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede
Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Haydar Akar Numan Kurtulmuş Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 15:07:43. #1.16#
title