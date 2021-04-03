Son dakika haberleri | Miras tartışmasında eşinin yeğenini öldüren şüpheli adliyede

Son dakika gündem haberi... OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kavga ettiği eşinin yeğeni Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak öldüren Fevzi A. (59), adliyeye sevk edildi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde kavga ettiği eşinin yeğeni Güney Koç'u (37) tabancayla başından vurarak öldüren Fevzi A. (59), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi A. ile eşinin yeğeni Güney Koç arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi A., tabancasını çekip Koç'u başından vurdu. Ağır yaralanan Koç, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Ancak Güney Koç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Fevzi A., polis ekiplerine teslim oldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Fevzi A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil ŞEKER