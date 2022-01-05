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Son dakika haberleri | Miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

Son dakika haberleri | Miniklerden jandarmaya atkı hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta öğrenciler kendi imkanları ile örmüş oldukları atkıları jandarma ekiplerine hediye etti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kahramanmaraş'ta öğrenciler kendi imkanları ile örmüş oldukları atkıları jandarma ekiplerine hediye etti.

Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi Atatürk İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri örmüş oldukları atkıları hediye için okul müdürü, sınıf öğretmenleri ve öğrenciler Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Öğrenciler ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek örmüş oldukları atkıları personellere takdim etti. Öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Jandarma Komutanlığı personeli, çiçek ve okuma kitapları takdim ederek pasta ve çay ikramında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri | Miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

Son dakika haberleri | Miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

Son dakika haberleri | Miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

Son dakika haberleri | Miniklerden jandarmaya atkı hediyesi

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