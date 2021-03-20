Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu

20.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:41
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu

Son dakika haberleri: DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir ihbar üzerine gittikleri mahallede polis kıyafeti ile dışarı çıkan ve olaya müdahil olmak için giden Muhammet Emin, polis ekiplerince evine bırakılmıştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir ihbar üzerine gittikleri mahallede polis kıyafeti ile dışarı çıkan ve olaya müdahil olmak için giden Muhammet Emin, polis ekiplerince evine bırakılmıştı. 4,5 yaşındaki Muhammet Emin'i bu sefer giydiği kıyafetlerdeki Yunus polisleri ziyaret etti. Minik Muhammet bu sefer motora bindi siren çalıp polis ağabeyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giydiği baş komiser kıyafeti ile Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde gerçekleşen olaya yardım etmeye giden, daha sonra polis amcaları tarafından evine kadar bırakılan minik Muhammet Emin'i bu sefer yunus polisleri ziyaret etti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Minik Baş komiser devriyede' diyerek paylaşılan video sonrasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorize yunus timleri minik baş komiseri ziyaret etti. Üniformasını giydiği Motorize yunus timlerini karşısında görünce ne yapacağını şaşıran 4,5 yaşındaki Muhammet Emin, motora binerek siren çaldı. Polis ağabey ve ablaları ile fotoğraf çekilen minik baş komiser, yunus polislerine selam vererek uğurladı. - DÜZCE

Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu
Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Halis Özkahya Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Minik Muhammet bu sefer yunus polislerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:43:18. #1.15#
title