Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı

Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yayaların arasına daldığı kazada yaralanan 8 kişiden biri olan otopark görevlisi İdris Emir (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün yayaların arasına daldığı kazada yaralanan 8 kişiden biri olan otopark görevlisi İdris Emir (38), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emir'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan sürücü Ahmed El Reşidi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza, 1 Ağustos'ta Osmangazi ilçesinde, turistlerin uğrak noktalarından İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Kuveyt'ten Bursa'ya tatile gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti. Yokuş aşağı hızlanan minibüs özel bir otoparka girerek, yayaların arasına daldı. Minibüs, park halindeki 5 otomobile çarptıktan sonra dururken, sürücü polise giderek teslim oldu. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed El Reşidi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

OTOPARK GÖREVLİSİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan otopark görevlisi İdris Emir, geçen cumartesi günü, doktorların tüm çabasına rağmen tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Emir'in cenazesi, İnkaya Mezarlığı'nda defnedildi. İdris Emir'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alınan Ahmed El Reşidi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.


Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı
Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı
Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı
Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
15 kişinin öldüğü kazada hayatını kaybeden şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tuğba Özay Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Berdan Mardini
Spor Ali Koç Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Minibüsün otoparka daldığı kazada yaralanan görevli öldü, sürücü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:48:19. #1.15#

title