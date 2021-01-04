Son dakika haberleri: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı (2)
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Son dakika haberleri: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı (2)

04.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:02
Son dakika haberleri: Minibüsün altında kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı (2)

Son dakika haberler... MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, O ANLARI ANLATTIDüzce'de, itfaiye ekiplerince minibüsünün altından köpeğin kurtarıldığı sürücü Murat Çalışkan (45), "Araca binerken her şey olabilir, diye biniyorsun. Ama böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsun. Ben köpeğe vurmadım.

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ, O ANLARI ANLATTI

Düzce'de, itfaiye ekiplerince minibüsünün altından köpeğin kurtarıldığı sürücü Murat Çalışkan (45), "Araca binerken her şey olabilir, diye biniyorsun. Ama böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorsun. Ben köpeğe vurmadım. Dönerken köpek arabaya saldırıp, altına girmiş. Tali yoldan ana yola çıkıyordum, altına girdiğini hissettiğimde aracı durdurdum. Köpek aracın altından çıkamadı orada kaldı. Düzce itfaiyesini aradım. Arkadaşlar da çok çabuk geldiler. Hayvanı çıkarıp, veterinere götürdüler. Köpeği görünce her insanın hissetmesi gibi hissetim. Keşke olmasaydı dedim" dedi.Ekiplere hayvanın tedavisi için gerekli parayı karşılamak istediğini söylediğini ancak gerekenin yapılacağının belirtildiğini anlatan Çalışkan, "Keşke olmasaydı. İnsanın o anda elinden bir şey gelmiyor. Tek çarem itfaiyeyi aramak ve hayvanın kurtarılmasıydı. Onun için de elimden geleni yaptım. Ben gerekli tedavisini üstlenmek istediğimi de söyledim. Bana, 'Hayır gerekeni biz yaparız' dediler. Sadece keşke benim başıma gelmeseydi diyorsunuz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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