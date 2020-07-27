Son dakika haberleri: Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri: Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldüESKİŞEHİR'de servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Tunçyol (40), hayatını kaybetti.

27.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:31

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ESKİŞEHİR'de servis minibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Kadir Tunçyol (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi karayolu Yenikent Kavşağı'nda meydana geldi. Ali Mehti Tuykar (22) yönetimindeki 26 S 0343 plakalı boş servis minibüsü ile Kadir Tunçyol yönetimindeki 26 TF 712 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada savrularak yol kenarındaki kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü Tunçyol hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tunçyol'un cansız bedeni Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Ali Methi Tuykar ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Son dakika haberleri: Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

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