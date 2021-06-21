Son dakika haberleri | Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Develi İlçesi'nde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde minibüs ile Cemal Ş.'nin sürücüsü olduğu motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Cemal Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise kaza yerinden inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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