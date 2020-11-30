Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

30.11.2020 19:50 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:54

Son dakika gelişmesine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde...

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde seyreden Hüseyin C. yönetimindeki demir yüklü 06 FF 0850 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kazada, minibüste bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda ulaşım, 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.

Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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