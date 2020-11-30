Son dakika haberleri: Minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nu kullanarak Ankara istikametine seyreden sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 MB 5862 plakalı minibüs, Rüzgarlı mevkisinde, önünde...