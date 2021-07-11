Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
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Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular

Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangını söndürmek için camiden yapılan anonsu duyan mahalleli kazma kürek söndürme çalışmalarına koştu.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde çıkan yangını söndürmek için camiden yapılan anonsu duyan mahalleli kazma kürek söndürme çalışmalarına koştu.

Yenipazar Karacaören Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan camiden yaptırdığı anons ile mahalle sakinlerine yangını söndürmek için çağrıda bulundu. Cami minaresinden anonsu duyan mahalle sakinleri ellerine aldıkları kazma, kürek, hortumlarla yangına müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ve yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Muhtar Kıroğlan, yapılan çağrıya duyarsız kalmayan mahalle sakinlerine teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular
Son dakika haberleri | Minareden yapılan anonsla yangına koştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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