Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta milli sporcu Berke Saka, altın madalya elde etti.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta milli sporcu Berke Saka, altın madalya elde etti.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda, erkekler 200 metre bireysel karışık finali yapıldı.

Milli yüzücü Berke Saka, 2.00.04'lük derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu. Bir diğer milli sporcu Sanberk Yiğit Oktar, 2.03.51 ile yarışı 7. sırada bitirdi.

Ukrayna'dan Vadym Naumenko gümüş, Alman Cedric Buessing bronz madalya aldı.

Milli sporcu Berke Saka, 100 metre sırtüstü yarışında finalde yüzdüğü 54.91'lik derecesiyle 17-18 ve 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak, Avrupa dördüncüsü olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 200 metre bireysel karışıkta 2.00.04'lük derecesiyle altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Vladimir Putin Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Bülent Uygun Mario Balotelli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Milli yüzücü Berke Saka, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 20:31:30. #1.15#

title