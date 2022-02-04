Son dakika haberleri... Milli Yol Partisi lideri Çayır, koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel