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Son dakika haberleri... Milli Yol Partisi lideri Çayır, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Milli Yol Partisi lideri Çayır, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Remzi Çayır, Koronavirüs, Milli, Güncel, Haber

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