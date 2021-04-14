Son dakika haberleri: Milli tenisçi Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi
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Son dakika haberleri: Milli tenisçi Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Milli tenisçi Cem İlkel, Challenger Tour Split 2'de çeyrek finale yükseldi

Son dakika spor haberine göre Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, çeyrek finale yükseldi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Split 2'de mücadele eden milli sporcu Cem İlkel, çeyrek finale yükseldi.

Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen turnuvada Cem İlkel, Fransız Hugo Gaston'u 2-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek, çeyrek finalist oldu.

Cem İlkel çeyrek finalde İsveçli Elias Ymer ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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