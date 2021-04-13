Son dakika haberleri | Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Orlando Açık'ta 2. tura yükseldi
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Son dakika haberleri | Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Orlando Açık'ta 2. tura yükseldi

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
Son dakika haberleri | Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Orlando Açık'ta 2. tura yükseldi

Son dakika haberler: Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Orlando Açık'ta ABD'li rakibi Thai-Son Kwiatkowski'yi mağlup eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, 2. tura yükseldi.

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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Challenger Tour Orlando Açık'ta ABD'li rakibi Thai-Son Kwiatkowski'yi mağlup eden milli sporcu Altuğ Çelikbilek, 2. tura yükseldi.

ABD'nin Orlando şehrinde düzenlenen turnuvadaki müsabakada Altuğ Çelikbilek, rakibini 6-2 ve 6-3'lık setlerle 2-0 yendi.

Milli tenisçi, bir üst turda ABD temsilcisi Jenson Brooksby ile eşleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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