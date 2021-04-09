Son dakika haberleri! Milli tekvandocular Bulgaristan'da 1 altın 2 gümüş madalya kazandı
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Son dakika haberleri! Milli tekvandocular Bulgaristan'da 1 altın 2 gümüş madalya kazandı

Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor
Son dakika haberleri! Milli tekvandocular Bulgaristan'da 1 altın 2 gümüş madalya kazandı

Gelen son dakika haberlerine göre Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, yarı finalde Belçika'dan 1 numaralı seri başı Jaouad Achab'ı, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, yarı finalde Letonya'dan Inese Tarvida'yı ve kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs da yarı finalde Macaristan'dan Luca Patakfalvy'i yenerek finale yükseldi.

Milli sporcu Hakan Reçber erkekler 63 kilo finalinde İspanya'dan Joan Jorquera'yı 18-12 yenerek altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.

Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün ikinci basamağında yer almıştı.

Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'a 20-5 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.

Zeliha Ağrıs, 53 kilo finalinde Rusya'dan Tatiana Minina'ya 24-17 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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