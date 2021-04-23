Milli Savunma Bakanlığından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel video

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan özel video paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101'inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda yer alan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan video, Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe ile olduğu görüntülerle başlıyor.

Geçmiş yıllardaki 23 Nisan törenlerinin, Mehmetçiğin Türkiye ve yurt dışında çocuklara yardım yaptığı görüntülerinin de bulunduğu video, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." sözüyle sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul