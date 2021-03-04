Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı
04.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:55
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.
Görseller, Bakanlığın Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı