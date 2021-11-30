Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Dedeağaç) Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Dedeağaç) Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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