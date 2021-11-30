Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Dedeağaç) Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını... - Haberler
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Dedeağaç) Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı kaynakları:

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Dedeağaç) Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları: "(Dedeağaç) Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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