Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
02.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:48
Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun