Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."

02.01.2021 10:45 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:48
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı:

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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