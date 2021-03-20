Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı