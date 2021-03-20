Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

20.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:04
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimindeki 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Jason Statham Çağatay Ulusoy
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:07:40. #1.15#
title