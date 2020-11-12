Son dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
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Son dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

12.11.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:30
Son dakika! Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, uygulamalar, yapılan sorumsuz açıklamalar gerginliği tırmandırmaktadır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik provokatif girişimler, uygulamalar, yapılan sorumsuz açıklamalar gerginliği tırmandırmaktadır. Yunanistan ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'e yönelik ilişkiye girmelerine bigane kalamazdık, biz de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini koruyacak şekilde gerekli tedbirleri aldık."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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