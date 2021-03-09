Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak...

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı.