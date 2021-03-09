Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak...
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Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak...

09.03.2021 18:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:24
Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Terör örgütü PKK'nın Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı." - BÜKREŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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