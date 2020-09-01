Son dakika haberleri... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.
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Son dakika haberleri... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Son dakika haberleri... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.
01.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:33

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile birlikte heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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