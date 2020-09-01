Son dakika haberleri... Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Namroush ile görüştü. Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladığı Namroush ile birlikte heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. - ANKARA

Kaynak: İHA