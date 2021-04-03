Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, Şırnaklıları hem terörle hem de koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı