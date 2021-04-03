Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Akar, Şırnaklıları hem terörle hem de koronavirüs salgını ile mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnaktaki Konusması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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