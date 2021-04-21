Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine tepki Açıklaması
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine tepki Açıklaması

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın bir televizyon programındaki bazı sözlerine tepki gösterdi.

Akar, Kayseri Havalimanı'nda AA muhabirine, Altay'ın "Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı, Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e..." sözlerini değerlendirdi.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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