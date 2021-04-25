Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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