Milli Savunma Bakanı Akar, şehit aileleri ile bayramlaştı
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Milli Savunma Bakanı Akar, şehit aileleri ile bayramlaştı

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın yaptığı operasyonları bilinçli bir şekilde çarpıtmaya çalışanların olduğunu belirterek, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın yaptığı operasyonları bilinçli bir şekilde çarpıtmaya çalışanların olduğunu belirterek, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir." dedi.

Akar, Şırnak'taki askeri birliklerde yaptığı denetleme ve incelemelerinin ardından memleketi Kayseri'ye geldi.

Kayseri Orduevi'nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bakan Akar, onlarla sohbet etti, bayramlarını kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin binlerce yıldır süregelen milli, manevi ve mesleki değerlerinin olduğunu vurgulayan Akar, bu değerlere her ne olursa olsun sahip çıktıklarını söyledi.

Akar, TSK'nın operasyonlarında sivil, masum insanların, dini ve tarihi yapıların, çevrenin zarar görmemesi için hem planlama hem uygulama safhalarında gereken her türlü tedbiri aldığını belirterek, bazı hallerde bunun için operasyonun gecikmesi pahasına faaliyetlerin yönünü dahi değiştirdiklerini ifade etti.

Sabırla azimle üzerine giderek terörü bitirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim Kürt, Arap kardeşlerimizle oradaki diğer etnik ya da dini gruplarla hiçbir şekilde sorunumuz yok. Bizim hedefimiz sadece ve sadece teröristlerdir." diye konuştu.

"Binlerce yıldır beraber yaşadığımız Kürt kardeşlerimizle beraber 84 milyon omuz omuza Türkiye'nin refahı, nesillerimizin geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Akar, TSK'nın yaptığı operasyonları bilinçli bir şekilde çarpıtmaya çalışanların olduğunu belirtti.

Bakan Akar, "Bazı yerli ve yabancı odaklar TSK'nın, Türkiye'nin yaptığı operasyonları sanki PKK ile teröristlerle ilgili değil de oradaki Kürtlere ve Araplara karşıymış gibi bilinçli bir şekilde ahlaksızca olayı saptırıyorlar." dedi.

TSK'nın faaliyetlerinin tamamen açık ve şeffaf olduğunu, operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığını, bundan sonra da bırakmayacağını belirten Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın aziz şehitlerle kahraman gazilerin olduğunu söyledi.

Akar, şehitlerin vatan ve bayrak sevgisinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, "Bizim şehitlerimizi, onların hatıralarını unutmamız asla söz konusu değildir. Onların hatıralarını en üst düzeyde yaşattık, yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Etkinlğe Akar'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayseri Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Aziz Adalı, 2'nci HBF Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile şehit alileri ve yakınlarıyla gaziler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, şehit aileleri ile bayramlaştı
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit aileleri ile bayramlaştı
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit aileleri ile bayramlaştı
Milli Savunma Bakanı Akar, şehit aileleri ile bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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