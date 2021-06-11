Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün."
Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer