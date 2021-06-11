Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün."

Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı çözümler her zaman mümkün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Milli Savunma Bakanı Akar: 'NATO'nun önemi giderek artmaktadır.
Milli Savunma Bakanı Akar: "NATO'nun önemi giderek artmaktadır.
Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
Son dakika haberi! BAKAN AKAR; TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKILDI -1
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 tedariki) Muhataplarımızın teknik anlamda kaygısını ele almaya hazır olduğumuzu belirttik. Makul ve mantıklı... - Haberler
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