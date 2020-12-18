Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz"

18.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 18.12.2020 20:15
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika politika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşları ile birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Ukrayna ile stratejik ilişkilere önem verdiklerinin altını çizerek, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verdiklerini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşları ile birlikte gerçekleştirdikleri basın toplantısında, Ukrayna ile stratejik ilişkilere önem verdiklerinin altını çizerek, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'ya 2 günlük resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile beraber gerçekleştirdikleri 2+2 formatındaki görüşmeye ilişkin bilgilendirmeleri içeren bir basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında söz alan Milli Savuma Bakanı Akar, "Değerli dostum Ukraynalı Bakanlara bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Programımız yoğun geçti ve çok önemli somut anlaşmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen çerçeveler bir kez daha görüşüldü. İstanbul'da yapılan toplantıların devamı olan bu toplantılarda savunma ve askeri alanlarda görüşmeler yaptık. İstanbul'daki görüşmelerden sonra kaydedilen ilerlemeleri değerlendirdik. Bu dörtlü toplantıda iki ülke adına bölge adına neler yapabileceklerimizi konuştuk önemli kararlar aldık" dedi.

"Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek veriyoruz"

Akar, Ukrayna ile Türkiye'nin ortak tarihine vurgu yaparak, "Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile ilgili stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz. Savunma ve güvenlik konularında Bakan Taran'ın da bildirdiği gibi askeri işbirliği konularında önemli mesafeler kaydettik. Bu çerçevede Ukrayna'da silahlı kuvvetlerde yapılacak reformlara ve NATO üyeliğine destek veriyoruz ve bunun da sonuçlarını alıyoruz. Bu önemli bir adım ve gelişme idi. Eğitim ve tatbikatlarımızı da planlıyor ve uyguluyoruz. Tabi biz Karadeniz'deki mevcut durumun barış ve istikrarının çok önemli olduğunun farkındayız. Bu konuda dikkatli ve hassas davranıyoruz. Herhangi bir provokasyona ve gerilime yer vermemek için her türlü tedbiri alıyoruz" dedi.

Akar, Ukrayna ile Türkiye'nin savunma sanayiinde karşılıklı olarak birbirine destek verdiğini söyleyerek, "Sadece savunma ve güvenlik konularında değil ticari ve turizm konularında da önemli yatırımlar yapıyoruz. İleriki dönemlerde meyvelerini alacağız. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasından sonra ticaret ve turizm sektörünün çok daha hızlı ilerleyeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan Gülben Ergen Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "Ortak tarihimizin olduğu Ukrayna ile stratejik ilişkilerimize önem veriyoruz" | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 20:15:39. #1.15#
title