Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar "NATO Savunma Bakanları Toplantısı"na yönelik değerlendirmelerde bulundu
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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar "NATO Savunma Bakanları Toplantısı"na yönelik değerlendirmelerde bulundu

18.02.2021 21:44 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:51

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ilişkin, "Ortak bir tehdit olarak terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik" dedi.

Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen ve iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı tamamlandı.

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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