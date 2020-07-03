Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi Bakan Akar'ı karşılayanlarla selamlaşması Görüşmeden görüntüler LİBYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi Bakan Akar'ı karşılayanlarla selamlaşması Görüşmeden görüntüler LİBYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi. Kaynak: AA