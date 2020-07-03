Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da
Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi Bakan Akar'ı karşılayanlarla selamlaşması Görüşmeden görüntüler LİBYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.
03.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi
Bakan Akar'ı karşılayanlarla selamlaşması
Görüşmeden görüntüler LİBYA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, mutabakat muhtırası kapsamındaki faaliyetleri incelemek üzere Libya'ya geldi.
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Kaynak: AA