Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile birlikte Libya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile birlikte Libya'ya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile birlikte Mutabakat Muhtırası kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri incelemek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Mitiga Havaalanı'nda askeri törenle karşılandı. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığına geçti. - TRABLUS

Kaynak: İHA