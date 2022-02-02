Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü - Haberler
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de yer aldığı görüşmede, savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

(Utku Şimşek/ İHA)

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Al-Nabet ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar, Katar, Milli, Politika, Güncel, Haber

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