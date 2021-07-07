Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...
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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...

Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen son durumu telefonda görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Austin, Afganistan'daki havalimanının güvenli şekilde işletilmesine yönelik toplantılarda gelinen... - Haberler
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