NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir taraftan hudut güvenliği digˆer taraftan terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdügˆünü belirten Akar, "Ayrıca Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardes¸ ülkelerde de dostlarımızın, kardes¸lerimizin, haklı davalarını elimizden geldigˆince desteklemeye devam ediyoruz" diye konus¸tu.

Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildigˆini ifade eden Akar, "Böyle bir dönemde iki gün süreyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekles¸tirildi. Toplantıda bas¸ta Ukrayna olmak üzere I·ttifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı, hem bölgesel hem de küresel gelis¸meler degˆerlendirildi" dedi.

Ayrıca burada NATO misyonunda çalıs¸an büyükelçilerimizi, askerlerimizi, temsilciligˆimizdeki arkadas¸larımızı, geçmis¸te görev yapanları saygı ve s¸ükranla anıyorum. Gerçekten burada ciddi bir mücadele var, agˆır bir mücadele var. Görünen ve görünmeyen mücadele var. Buradaki arkadas¸lar çok ciddi gayret içindeler. Onlara tes¸ekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin, 85 milyon olduk artık, hak ve menfaatlerini, onurunu, prestijini, bayragˆını yükseklerde dalgalandırmak için bugüne kadar çalıs¸tık, aynı s¸ekilde çalıs¸maya devam edecegˆiz."

Demirören Haber Ajansı - Güncel