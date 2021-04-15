Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mangue ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodoro Nguema Obiang Mangue ile bir araya geldi.