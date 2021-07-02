Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan'daki havalimanı" açıklaması
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Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan'daki havalimanı" açıklaması

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda alınmış bir karar yok.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda alınmış bir karar yok. Gelişmelere, görüşmelerin sonuçlarına göre çıkacak sonucu da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantıda ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip planımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan'daki havalimanı' açıklaması
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan'daki havalimanı' açıklaması
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan'daki havalimanı' açıklaması
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Afganistan'daki havalimanı' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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