Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Afganistan'daki havalimanı" açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Şu anda alınmış bir karar yok.