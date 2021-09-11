Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi".
Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi".
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi". - ANKARA
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