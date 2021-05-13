Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu son derece yanlış, iyi komşuluk ilişkileriyle, uluslararası hukukla, bağdaşmayan gerçeklere aykırı beyanlar,...

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu son derece yanlış, iyi komşuluk ilişkileriyle, uluslararası hukukla, bağdaşmayan gerçeklere aykırı beyanlar, tahriklerdir.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu son derece yanlış, iyi komşuluk ilişkileriyle, uluslararası hukukla, bağdaşmayan gerçeklere aykırı beyanlar, tahriklerdir. Gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bu ve benzer dilden Yunan komşularımızın kurtulmasını bekliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı